«ВКонтакте» дал сбой в России

Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на неполадки в работе социальной сети. Отчеты о сбоях опубликовали на сайте Downdetector.

Первые сообщения от юзеров о сбоях в работе «ВКонтакте» поступили еще утром. По состоянию на 11:50 зафиксировано свыше 19 тысяч жалоб от пользователей.

У большинства юзеров (64%) не получилось зайти на сайт. Еще 30% пользователей сообщили о проблемах с отправкой сообщений. А 6% не смогли зайти в свой аккаунт.

С неполадками в работе соцсети столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других российских городов.

В пресс-службе «ВКонтакте» сообщили «360», что проблемы уже устранены.

«У части пользователей могли наблюдаться проблемы с загрузкой некоторых разделов „ВКонтакте“, но мы оперативно восстановили работу», — сообщили в компании.

Ранее 27 июня произошел сбой в работе мобильного приложения Сбербанка. В кредитной организации пользователям посоветовали очистить кэш переустановить приложение. В основном с проблемами столкнулись жители Москвы и Петербурга.