Сбой случился в работе приложения Сбербанка

Пользователи Сбербанка в России заявили о сбое в работе сервисов. Информация об этом появилась на сайте Downdetector.

Чаще всего со сложностями сталкивались жители Москвы и Санкт-Петербурга. Более 90% пожаловавшихся пользователей заявили, что не могут войти в систему. У менее пяти процентов произошел сбой всех сервисов, еще четыре процента пожаловались на невозможность перевести деньги.

В Сбербанке пользователям советовали сбросить кэш и переустановить приложение, либо для проверки прислать в поддержку свои данные и скриншот из настроек устройства — раздел «О телефоне».

По данным на 10:34 Downdetector зафиксировал 486 жалоб. Представители банка сообщили «360», что проблема устранена и все сервисы работают в обычном режиме.

«Сегодня в течение непродолжительного времени по техническим причинам ряд клиентов мог сталкиваться с трудностями входа и проведением операций с использованием мобильного приложения „Сбербанк Онлайн“. Сейчас все сервисы работают в штатном режиме», — заявили в пресс-службе банка.