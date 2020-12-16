Российские пользователи могут не опасаться решения Европейской комиссии, по которому мессенджер Telegram и социальную сеть «ВКонтакте» включили в список пиратских сайтов. Об этом «360» заявил адвокат правового центра «Человек и закон» Роман Максимович.

Он напомнил, что в России вопросы правообладателей регулируются гражданским или уголовном кодексом.

«Либо правообладатель в гражданском порядке взыскивает убытки, или возбуждается уголовное дело, если действия нарушителя попадают под статью «Нарушение авторских или смежных прав». То есть для России ничего не поменяется», — заявил эксперт.

Роман Максимович отметил, что ограничения на приложения и сервисы накладывает только суд по иску правообладателя. Но даже в этом случае под блокировку попадает не вся структура, только страница, где размещен контент.

Европейская комиссия включила в «Список наблюдения за контрафактом и пиратством» мессенджер Telegram и социальную сеть «ВКонтакте». Их упомянули в разделе «Проблемные социальные сети.

Как сообщила газета «Известия», по мнению правообладателей, пользователи социальной сети получают доступ к фильмам и телешоу, а также книгам. При этом «ВКонтакте» часто блокирует доступ к нелегальным файлам по просьбе владельцев прав.

Telegram часто не идет на встречу просьбам владельцев прав на тот или иной контент даже после неоднократного указания на нарушения.

Во «ВКонтакте», комментируя решение Еврокомиссии, заявили, что уже много лет работают с правообладателями контента. С рядом из них заключены соглашения о сотрудничестве.