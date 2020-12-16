Telegram и «ВКонтакте» оказались в списке сайтов с пиратским контентом Еврокомиссии

Еврокомиссия обновила «Список наблюдения за контрафактом и пиратством», который ведет с 2018 года. В перечне появились мессенджер Telegram и социальная сеть «ВКонтакте».

Список включает в себя четыре основных категории, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ. С 2020 года в нем появился еще один раздел — проблемные социальные сети, — куда включили российские Telegram и «ВКонтакте». Основой стали сообщения правообладателей о сайтах и сервисах, представляющих проблему.

«Заинтересованные стороны сообщают о недостаточных ответных действиях Telegram в ответ на сообщения о нарушениях», — заявили в Еврокомиссии. Официальные утверждения мессенджера об отсутствии вредоносного контента и его удалении в течение суток в документе не приводятся.

У пользователей «ВКонтакте», заметили в ЕК, может быть несанкционированный доступ к книгам. Они также могут смотреть нелегальные копии фильмов и выпуски телешоу, в том числе при помощи встроенных видеоплееров. Контент, который нарушает авторские права, найти относительно легко благодаря соответствующей функции.

Попадание в перечень дало компаниям сигнал для пересмотра политики и усиления борьбы с нарушением прав на интеллектуальную собственность. Юридической силой список при этом не обладает и является только информационным.

Во «ВКонтакте» удивились включению в список Еврокомиссии, поскольку «уже много лет» работают с правообладателями контента. У социальной сети подписаны соглашения в том числе с Universal Music, Sony Music, Warner Music и другими.