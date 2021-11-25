VK остановил работу сервиса знакомств из-за жалоб пользователей на автоматическое создание анкет

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» пожаловались на новый сервис знакомств экосистемы VK. Люди рассказали, что нашли там свои профили, которые создали без их ведома и желания. В компании решили пока отключить приложение.

«Работа сервиса „VK Знакомства“ будет восстановлена после проведения проверки на соответствие стандартам качества сервисов, размещенных на платформе мини-приложений „ВКонтакте“, и стандартам качества социальной сети в целом», — заявил директор по развитию суперприложения «ВКонтакте» Антон Циварев.

По сообщению пользователей, сервис собрал всю личную информацию из их профилей, в том числе и удаленные фотографии, и создал анкеты. Особенно это возмутило девушек, которые несколько дней не могли понять, почему им начали писать странные мужчины с предложением познакомиться.

«VK Знакомства» запустили в мобильном приложении соцсети в начале этой недели. В пресс-службе компании заявили, что сервис поможет найти пару для дружеского или романтического общения на основе музыкальных вкусов и других интересов.