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    25 ноября 2021, 16:43

    VK остановил работу сервиса знакомств из-за жалоб пользователей на автоматическое создание анкет

    Андрей Иванов

    Пользователи социальной сети «ВКонтакте» пожаловались на новый сервис знакомств экосистемы VK. Люди рассказали, что нашли там свои профили, которые создали без их ведома и желания. В компании решили пока отключить приложение.

    VK остановил работу сервиса знакомств из-за жалоб пользователей на автоматическое создание анкет

    «Работа сервиса „VK Знакомства“ будет восстановлена после проведения проверки на соответствие стандартам качества сервисов, размещенных на платформе мини-приложений „ВКонтакте“, и стандартам качества социальной сети в целом», — заявил директор по развитию суперприложения «ВКонтакте» Антон Циварев.

    По сообщению пользователей, сервис собрал всю личную информацию из их профилей, в том числе и удаленные фотографии, и создал анкеты. Особенно это возмутило девушек, которые несколько дней не могли понять, почему им начали писать странные мужчины с предложением познакомиться.

    «VK Знакомства» запустили в мобильном приложении соцсети в начале этой недели. В пресс-службе компании заявили, что сервис поможет найти пару для дружеского или романтического общения на основе музыкальных вкусов и других интересов.