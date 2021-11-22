Сервис знакомств запустили во «ВКонтакте»

Сервис «VK Знакомства» запустили в мобильном приложении «ВКонтакте». Он позволяет искать людей с похожими музыкальными вкусами и интересами для романтического или дружеского общения. Об этом сообщила пресс-служба компании VK.

«Новый сервис „VK Знакомства“ уже доступен во вкладке „Сервисы“ в мобильном приложении „ВКонтакте“ и скоро появится в других продуктах экосистемы VK. Он поможет найти пару для дружеского или романтического общения», — сообщили в пресс-службе компании.

Там рассказали, что пользователи сервиса смогут анонимно проявлять симпатию друг к другу. Имя того, кто нажал на кнопку «Симпатия», станет известно при покупке премиум-подписки или взаимной реакции. По словам руководителя продукта «VK Знакомства» Владимира Махова, необходимость развития этого инструмента назрела, судя по запросу аудитории.

В середине октября генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев сообщил, что компания сменит название на VK, чтобы объединить все продукты холдинга под одним именем.