Вице-премьер РФ посчитал возможной замену второго пилота на виртуального

Вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров определил замену второго пилота в самолетах на виртуального как возможную в перспективе.

«Я считаю, что это вероятно. Все упирается в стандарты и ментальность, я бы сказал», — сказал Мантуров телеканалу «Звезда» на полях форума «Армия-2022».

О том, что Минпромторг РФ предлагает заменить второго пилота в самолетах на виртуального, 13 августа сообщила газета «Известия». Интеллектуального виртуального второго пилота планируется создать к 2024 году.

Инициативу по замене второго пилота на виртуального в российских самолетах бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов отнес, скорее, к области фантастических проектов. По его мнению, предложение выдвинули ради экономии при эксплуатации бортов, но это может снизить уровень безопасности.