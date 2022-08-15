Идею заменить второго пилота на виртуального назвали фантастическим проектом

Инициатива по замене второго пилота на виртуального в российских самолетах относится, скорее, к области фантастических проектов, заявил «360» бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов. По его мнению, предложение выдвинули ради экономии при эксплуатации бортов, но это может снизить уровень безопасности.

«Я считаю, что это просто инициатива людей, которые слабо разбираются в авиации. Возможно, даже в компьютерах они слабо разбираются. Потому что часто об этом (создании виртуального второго пилота — прим. ред.) говорят люди непрофессиональные. Я уже не говорю про здравый смысл, которого здесь нет», — подчеркнул он.

Романов выразил сомнение, что в самолет, где роль второго пилота выполняет компьютер, охотно и без страха сядут пассажиры. Потому что спорить с тем, что человек все-таки более надежен, сложно, подчеркнул эксперт.

Специалист пояснил, что нельзя исключать вероятности какого-либо сбоя в системах такого виртуального пилота, тогда вся нагрузка будет лежать на человеке. К тому же все схемы на случай нештатных ситуаций при полетах разрабатывались с учетом двух пилотов в кабине, добавил он.

«А сейчас идея в том, что хотят сэкономить <…> Вот и рассматривают фантастические проекты», — добавил Романов.

При этом эксперт не исключил, что в теории российские ученые могут изобрести все что угодно при получении должного финансирования. В качестве примера он привел советский орбитальный корабль-ракетоплан многоразовой транспортной космической системы (МТКС), который создали в рамках программы «Энергия — Буран». В ноябре 1988 года «Буран» совершил космический полет в автоматическом режиме, без экипажа на борту.

О том, что Минпромторг РФ предлагает заменить второго пилота в самолетах на виртуального, 13 августа сообщила газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал «Авиадиспетчер». По информации этого канала, интеллектуального виртуального второго пилота планируется создать к 2024 году.