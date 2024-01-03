Технологии 03 января 2024, 00:15 Виртуальное групповое изнасилование в метавселенной расследуют в Великобритании Daily Mail: в Великобритании расследуют первый случай виртуального изнасилования Freepik

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Полиция Великобритании начала первое расследование виртуального группового изнасилования в метавселенной. Пострадавшей назвали 16-летнюю девушку, а преступление против ее персонажа совершили в многопользовательской онлайн-игре. Об этом сообщило британское издание Daily Mail.

По данным издания, во время игры несколько персонажей напали на аватара 16-летней британки. В результате девочка-подросток наблюдала за изнасилованием своего персонажа через очки виртуальной реальности. По мнению полиции, эта ситуация нанесла юной британке настоящую психологическую травму.

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«На жертву оказывается эмоциональное и психологическое воздействие, которое является более долгосрочным, чем любые физические травмы», — отметили журналисты.

Полиция начала расследование. Впрочем, законы Великобритании пока не позволяют наказывать людей, совершивших преступления в виртуальной реальности.

В июне прошлого года первая пара из России заключила брак в метавселенной. Молодожены самостоятельно создали метавселенную под свою свадьбу. Это обошлось им в три миллиона рублей.