Первая российская пара расписалась в метавселенной за 3 млн рублей

Первая пара из России заключила брак в метавселенной. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Молодожены Антон и Ирина рассказали, что самостоятельно создавали метавселенную под свое мероприятие. Однако идея заключить брак столь необычным способом пришла в голову именно супругу. Хобби Антона является путешествие по виртуальной реальности, а также изучение метавселенных вместе с командой профессионалов.

Над проектом пара работала на протяжении двух недель без выходных. Супруги создавали наброски, обменивались картинками, а также решали, какой атрибут может понадобиться им во время бракосочетания. В метавселенной возможно строить здания, средства передвижения, а также создавать другие реалистичные предметы, среди которых в том числе свадебные кольца.

Всего пара потратила на торжество три миллиона рублей. За создание предметов в виртуальном приходилось платить настоящими деньгами.

«Два миллиона рублей было потрачено на постройку алтаря и услуги священника, официантов, на яхту, праздничные фейерверки, торт, букет. Дополнительно было потрачено 300 тысяч рублей на кейтеринг. К тому же не стоит забывать о приглашенных гостях, которым были выданы купленные по 35 тысяч рублей очки виртуальной реальности и оплачен доступ в метавселенную на общую сумму 1,2 миллиона рублей», — рассказал Антон.