Вертолет Ingenuity совершит 13-й полет на Марсе

Вертолет Ingenuity, который находится на Марсе, совершит в воскресенье, 5 сентября, свой 13-й полет.

Как отмечается в сообщении Лаборатории реактивного движения Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства, полет намечен на 17:08 по времени западного побережья в субботу (03:08 по московскому времени, 5 сентября).

Вертолет произведет съемку поверхности планеты.

«Мы сконцентрируемся на одной конкретной линии хребта в ходе 13-го полета. Мы будем лететь на более низкой высоте — восемь метров по сравнению с 10 метрами в ходе 12-го полета», — говорится в тексте сообщения, которое привел ТАСС.

Дальность нового полета при этом составит 210 метров при скорости в 3,3 метра в секунду. ПРедполагается, что за 161 секунду вертолету удастся сделать 10 снимков.

Американский марсоход Curiosity сфотографировал у подножия горы Шарп в кратере Гейла необычную природную арку высотой всего 15 сантиметров. Снимки попали в Сеть. Пользователи сразу окрестили ее «кошкой на гидроцикле». Из всех версий ее появления самой правдоподобной считают выветривание породы.