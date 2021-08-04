«Кошку на гидроцикле» нашли на Марсе

Американский марсоход Curiosity сфотографировал у подножия горы Шарп в кратере Гейла необычную природную арку высотой всего 15 сантиметров. Снимки попали в Сеть. Пользователи сразу окрестили ее «кошкой на гидроцикле».

Ученые отметили необычную форму арки на фоне ровной поверхности. Из всех версий ее появления самой правдоподобной считают выветривание породы.

Curiosity прилетел на Марс в 2012 году. Эту кошку ученые обнаружили на одном из снимков, которые марсоход прислал на Землю недавно. На Марсе сейчас находится еще один ровер NASA — Perseveranсе. Вместе с ним на Красную планету исследователи доставили вертолет Ingenuity. Он уже совершил девять полетов над поверхностью и установил рекорды по дальности, скорости и времени нахождения в воздухе.

В Лаборатории реактивного движения (ЛРД) NASA рассказали, что беспилотник продемонстрировал свои возможности быстрого получения информации о тех районах, куда сложно добраться роверу. Космический аппарат сейчас находится в труднопроходимой местности Сейта.