В WhatsApp появится долгожданная функция

Новый раздел появится в меню настроек бета-версии приложения 2.20.202.7 для ОС Android. В нем пользователь сможет создать запрос, включив туда данные о своем устройстве и какой-либо проблеме. После этого он получит сообщение в специальном чате поддержки. В этом же чате юзер сможет общаться с техническим специалистом.

Раньше для обращения в службу поддержки WhatsApp пользователь должен был отправить электронное письмо на специальный почтовый адрес.

Сейчас функция, о которой идет речь, находится в стадии разработки, указано в материале. Дата ее выхода неизвестна.

Ранее россиянам рассказали, каким образом можно прочесть удаленное собеседником сообщение. Сделать это возможно при помощи специальных программ. Пользователям операционной системы Android в этом плане повезло больше. Замдиректора Института информационных технологий Университета «Синергия» Антон Аверин назвал одну из самых популярных для таких целей программ.