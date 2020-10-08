Россиян научили читать в WhatsApp стертые сообщения

Удаленные собеседником сообщения в WhatsApp можно прочесть при помощи специальных программ. Пользователям операционной системы Android в этом плане повезло больше.

Заместитель директора Института информационных технологий Университета «Синергия» Антон Аверин в беседе с агентством «Прайм» назвал одну из самых популярных для таких целей программ.

«Называется Notif log notification history», — уточнил он.

Для правильной работы приложения нужно после установки ее на смартфон дать утилите доступ к истории оповещений. Затем следует нажать на надпись Click to enable и далее отметить требуемый пункт.

Когда приложение будет открыто, мессенджер отобразит все сообщения. Аверин заметил, что информация об удаленном тексте тоже хранится не вечно и через определенное время исчезнет с главного экрана приложения.

Скрыть переписку почти во всех популярных мессенджерах тоже можно. Например, в Telegram для этого есть функция секретного чата, где запрещено пересылать сообщения, а диалог удаляется у обоих участников диалога.