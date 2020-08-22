В Twitter произошел массовый сбой

Больше всего жалоб поступают от пользователей социальной сети из Великобритании, США, Германии и Японии.

Основная часть жалоб (67%) приходится на неполадки в работе сайта, судя по живой карте сбоев. О проблемах с приложением для iPhone и iPad сообщаюь 22% пользователей, еще у 10% — возникли проблемы с приложением для Android.

Сбои в работе различных приложений происходят регулярно. В частности, последний раз пользователи сразу из нескольких стран столкнулись с проблемами в Twitter в конце июля. Тогда социальная сеть особенно нестабильно работала в Соединенных Штатах. В России же перебои фиксировались у пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга.