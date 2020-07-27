Сбой заметили в работе Twitter

Пользователи из нескольких стран столкнулись с проблемами в Twitter. Социальная сеть особенно нестабильно работает в США. В России перебои заметили жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Сбой зафиксировал портал Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Источник фото: Downdetector

Больше всего неполадок, судя по живой карте сбоев, в Соединенных Штатах. Столкнулись с ними в Великобритании и Франции. Проблемы есть у жителей Германии, Турции и Японии. Среди россиян жалуются на нестабильность соцсети москвичи и петербуржцы.

У большинства пользователей — 57% — были проблемы с работой сайта. Приложения для iPhone и iPad плохо работали у 27%, 14% пожаловались на то, как функционирует приложение на системе Android.

Наибольшее число жалоб поступило в ночь на 27 июля. Сейчас проблема устранена.

Сбои в работе различных приложений происходят регулярно. На минувшей неделе плохо работал мессенджер WhatsApp, в середине июля жаловались на нестабильность пользователи Instagram. А 10 июля не смогли зайти в приложения пользователи устройств на платформе iOS.