В Twitter появилась тестовая функция по борьбе с дезинформацией

В Twitter началось тестирование новой функции, с помощью которой пользователи смогут помечать твиты, содержащие, по их мнению, дезинформацию. Об этом стало известно из заявления компании.

«Мы тестируем функцию, с помощью которой вы можете сообщать о твитах, которые, по вашему мнению, содержат вводящую в заблуждение информацию», — говорится в сообщении.

В заявлении компании также отмечается, что пользователи в США, Южной Корее, Австралии теперь могут пометить твит как «это вводит в заблуждение» после нажатия на кнопку «сообщить о твите».

При этом, как предупредил Twitter, соцсеть не сможет отвечать на каждое такое уведомление от пользователей. Однако с помощью этого эксперимента получится «определить тенденции» и «повысить скорость и масштаб работы по борьбе с дезинформацией».

Один из самых популярных проектов Павла Дурова — мессенджер Telegram — существует уже ровно восемь лет. Мессенджер Telegram был официально запущен 14 августа 2013 года. Поначалу он появился только на платформе iOS. Официальная версия для Android вышла позже — в октябре того же года.

За время существования мессенджер сильно расширил свою функциональность. Сейчас по нему можно звонить или создавать в нем видеочаты, организовывать группы и вести собственные каналы. Этим воспользовались многие публичные личности, учреждения, организации, СМИ.