Мессенджеру Telegram исполнилось восемь лет

Один из самых популярных проектов Павла Дурова — мессенджер Telegram — существует уже ровно восемь лет. Сам создатель проекта отметил: он постоянно думает о том, как улучшить это приложение.

«Каждая добавляемая нами функция заставляет меня думать о новых улучшениях», — сказал Павел Дуров.

Мессенджер Telegram был официально запущен 14 августа 2013 года. Поначалу он появился только на платформе iOS. Официальная версия для Android вышла позже — в октябре того же года.

За время существования мессенджер сильно расширил свою функциональность. Сейчас по нему можно звонить или создавать в нем видеочаты, организовывать группы и вести собственные каналы. Этим воспользовались многие публичные личности, учреждения, организации, СМИ.

Telegram все эти годы остается для своих пользователей полностью бесплатным. В будущем появится возможность монетизации, но точно не за счет того, что доступ к сервисам мессенджера сделают платным. Ранее Forbes сообщил, что облигации Telegram вызвали ажиотажный спрос среди потенциальных инвесторов.