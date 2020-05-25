В Швеции заработала первая сеть 5G

Первая общественная сеть 5G начала работу в Швеции 24 мая. Зона покрытия мобильной связи последнего поколения принадлежит оператору Tele2 и доступна для жителей столицы государства Стокгольма. Функционируют десять точек связи.

Новая сеть позволяет работать мобильным устройствам со сверхвысокой скоростью. Пока таких гаджетов не очень много, и поначалу средний пользователь не сможет заметить разницы. Об этом сообщил канал SVТ.

В России запуск сетей пятого поколения пока откладывается. Минкомсвязи предложило перераспределить заложенный на развитие 5G бюджет, выделив треть суммы в 8,8 миллиардов рублей на распространение обязательных телеканалов. Остальную часть отправят в резервный фонд.