Банки внедрили дополненную реальность в рекламу услуг

В российские банки пришла дополненная реальность. При помощи AR- и VR-технологий кредитно-финансовые организации продвигают свои продукты. Эксперты сочли шаг больше имиджевым.

Планы у банков на технологические новинки разные, сообщила газета «Известия». Одни хотят оживить плакаты в офисах с рекламой анимацией как раз посредством AR. Другие внедряют приложение с элементом дополненной реальности: при наведении камеры смартфона на автомобиль клиент видит ее модель, стоимость, виртуальный салон и расчет покупки в кредит. Даже навигацию в офисе хотят сделать в таком формате.

Для клиентов хотят делать специальные интерактивные карты, которые позволят при необходимости увидеть новые жилищные комплексы, ознакомиться с предложением по каждому из них и рассмотреть виртуальные квартиры.

Пока что технологии в повседневную жизнь не вошли. Скорее, это имиджевый шаг, полагают участники рынка. И продажи банковских продуктов повысить поможет вряд ли. Однако технологии становятся массовыми довольно быстро, и движение рынка помогут не упустить заранее сделанные наработки.

В геймерской среде, наоборот, AR и VR уже получили активное развитие. Специалисты считают, что представители выросшего в Сети поколения скоро станут активными потребителями финансовых услуг.