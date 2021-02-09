VR-очки для «живого» присутствия учеников на дистанционке протестируют в РФ

VR-очки для «живого» присутствия школьников, которые учатся на дистанционке протестируют в средней школе № 26 в Якутске. Об этом в беседе с Nation News сообщил заместитель директора по продажам компании «Синтек HR» Андрей Изотов.

Изотов считает, что дети, которые получают образование из дома, должны чувствовать «живое» присутствие в классе, сообщил «МИР 24».

«В связи с нынешней ситуацией, в области VR-технологий, я бы рекомендовал в школах установить камеры дополненной реальности, которые мы планируем сейчас поставить в одной из школ, потестировать. Это мы делаем для учеников, которые находятся на домашнем обучении», — отметил специалист.

Он объяснил, что ученику предложат VR-очки, в классе будет установлена специальная камера. Школьник, надевая устройство, получит полный обзор кабинета. Изотов заявил, что в планах запустить новый формат уроков в марте–апреле.