Пользователи заметили сбои в работе Instagram

Источник фото: downdetector.ru

Проблемы в работе ресурса начались около 22.14 по Москве. О трудностях в работе с соцсетью сообщают жители США, Великобритании, Германии, Греции, и других европейских стран.

Также зафиксированы заявки от россиян — больше всего сбоев отмечается в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

Согласно данным Downdetector, больше половины пользователей (55%) испытывают сложности в работе с сайтом Instagram, 40% пользователей не могут авторизироваться, а у 5% трудности с обновлением новостной ленты.

Предыдущий сбой в работе соцсети был в начале месяца. Тогда пользователи не могли обновить свою ленту новостей.