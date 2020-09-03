Сбой произошел в работе Instagram. У пользователей не получалось обновить ленту

75% пользователей, которые пожаловались на работу Instagram, не могли посмотреть новостную ленту, у 14% были проблемы с загрузкой сториз, у 10% не получилось загрузить фотографии и видео.

На плохую работу Instagram жаловались жители США, Великобритании, Бразилии, Колумбии, Аргентины Нидерландов, Испании, Италии, Швеции и других стран. В России сервис этим утром работал исправно.

30 августа многие жители Москвы не могли какое-то время пользоваться мессенджером Telegram. У 92% юзеров не получалось подключиться к сервису. О проблемах с Telegram в тот день сообщили нижегородцы и петербуржцы.