В открытый доступ попали данные о 1,3 млн пользователей Clubhouse

База данных, содержащая 1,3 миллиона записей пользователей Clubhouse, была бесплатно выложена на популярный хакерский форум. В открытый доступ попали личные данные пользователей, ссылки на их страницы в соцсетях, сведения о том, кто их пригласил и когда они зарегистрировались.

Эксперты сайта CyberNews считают, что эта информация может быть использована для фишинга или других видов атак с помощью социальной инженерии, а также для подбора паролей к профилям Clubhouse.

Украденная база содержит только информацию профиля. Специалисты не нашли в ней данных о кредитных картах или важных юридических документах. Однако даже имени профиля с установленными связями с другими пользователями может быть достаточно, чтобы нанести реальный ущерб.

Специалисты посоветовали остерегаться подозрительных сообщений в Clubhouse и запросов на подключение от незнакомцев. Стоит изменить пароль своей учетной записи Clubhouse, используя для этого диспетчер паролей. Разумно будет включить двухфакторную аутентификацию (2FA) для всех своих онлайн-аккаунтов. Пользователям надо остерегаться потенциальных фишинговых писем и текстовых сообщений. Лучше не отвечать тем, кого они не знают.

На днях стало известно, что корпорация Twitter последние месяцы ведет переговоры о покупке социальной сети Clubhouse. Сделка оценивается в четыре миллиарда долларов.