Bloomberg рассказал о планах Twitter на покупку Clubhouse

В корпорации Twitter задумались о покупке социальной сети Clubhouse. Переговоры компания вела последние несколько месяцев. Сделку оценили примерно в четыре миллиарда долларов.

Обсуждение потенциального соглашения пока что приостановлено, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По какой причине процесс застопорился, неизвестно.

Данные о покупке Clubhouse в Twitter комментировать отказались. Оперативного комментария на запрос журналистов не предоставили и представители сервиса для голосовых чатов.

Накануне Clubhouse вместе с сервисом Stripe начали тестировать прямые денежные переводы от пользователя к пользователю. За оправку денежных средств придется заплатить небольшую комиссию. Проценты с транзакций получит Stripe.

В Twitter анонсировали запуск аналога Clubhouse — функцию голосового общения Spaces. Намечен он на апрель. Схожую возможность уже реализовали в Telegram, дав пользователям возможность создавать собственную радиостанцию.