В Android встроили скрытый игровой режим

В двенадцатой версии операционной системы Android появится режим оптимизации игр. Пользователи обнаружили его в бета-версии операционки. Сама компания о новинке не объявляла.

Режим запрятали в разделе «Расписания». Он позволяет менять частоту кадров в секунду. Также там есть кнопки, чтобы сделать скриншот или записать игру.

Предполагается, что с помощью новой функции пользователи смогут транслировать игры с телефона на YouTube, записывать внутриигровой звук, звук с микрофона или объединенный вариант, а также оптимизировать качество картинки и повысить производительность устройства, сообщил Android Authority.

Полноценный Android 12 должен выйти не раньше осени.

Ранее один из крупнейших в стране поставщиков электроники объявил о выпуске российских смартфонов под брендом F+ pro. Гаджеты смогут работать на выбор под управлением Android или операционной системы «Аврора».

Смартфоны предназначены для корпоративного и государственного сектора. Устройства будут производить в России, хотя и из китайских компонентов.