В 2021 году планируется запуск пяти спутников «Глонасс»

«В этом году планируется запуск пяти спутников», — приводит агентство слова своего собеседника.

Последний «Глонасс-М», как указано в материале, планируют запустить в течение года, двух «Глонассов-К» — во втором и третьем кварталах, двух «Глонассов-К2» — в третьем и четвертом кварталах.

Этот график, как отметил собеседник агентства, может корректироваться как по оперативной необходимости, так и исходя из готовности аппаратов.

Накануне стало известно, что американская компания SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 143 спутниками. Руководство SpaceX приняло такое решение из-за неблагоприятных погодных условий. Запуск переносится на сутки, уточнил диспетчер. По его данным, благоприятные условия наступят уже 24 января, после 10:00 по времени Восточного побережья США (17:00 по Москве).