SpaceX отложила запуск ракеты с 140 спутниками

Руководство SpaceX приняло такое решение из-за неблагоприятных погодных условий. Старт планировалось провести с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида после 09:40 по времени Восточного побережья США (17:40 по Москве).

Запуск переносится на сутки, уточнил диспетчер. По его данным, благоприятные условия наступят уже 24 января, после 10:00 по времени Восточного побережья США (17:00 по Москве).

На борту ракеты-носителя находится 133 коммерческих и государственных спутника. В частности, микроспутники (CubeSat). Кроме того, с помощью данного запуска предстоит вывести на орбиту 10 микроспутников Starlink, предназначенных для обеспечения доступа в интернет. Это самое большое число космических аппаратов, которое когда-либо единовременно выводили на орбиту с помощью одного запуска.

SpaceX намерена спустить отработанную первую ступень носителя после отделения на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You droneship, расположенную в 533 километрах от стартовой площадки в Атлантике. Эта ступень используется в четвертый раз.

Ранее, 18 января, конкурент Илона Маска, компания Virgin Orbit, впервые отправила свою ракету LauncherOne на орбиту. В ходе запуска было выведено девять спутников CubeSat. LauncherOne завершила свою первую космическую миссию, доставив в космос спутники.