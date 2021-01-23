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    23 января 2021, 20:26

    SpaceX отложила запуск ракеты с 140 спутниками

    Алена Макаренко

    Американская компания SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 143 спутниками. Информацию озвучили в ходе трансляции на сайте компании.
    SpaceX отложила запуск ракеты с 140 спутниками

    Руководство SpaceX приняло такое решение из-за неблагоприятных погодных условий. Старт планировалось провести с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида после 09:40 по времени Восточного побережья США (17:40 по Москве).

    Запуск переносится на сутки, уточнил диспетчер. По его данным, благоприятные условия наступят уже 24 января, после 10:00 по времени Восточного побережья США (17:00 по Москве).

    На борту ракеты-носителя находится 133 коммерческих и государственных спутника. В частности, микроспутники (CubeSat). Кроме того, с помощью данного запуска предстоит вывести на орбиту 10 микроспутников Starlink, предназначенных для обеспечения доступа в интернет. Это самое большое число космических аппаратов, которое когда-либо единовременно выводили на орбиту с помощью одного запуска.

    SpaceX намерена спустить отработанную первую ступень носителя после отделения на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You droneship, расположенную в 533 километрах от стартовой площадки в Атлантике. Эта ступень используется в четвертый раз.

    Ранее, 18 января, конкурент Илона Маска, компания Virgin Orbit, впервые отправила свою ракету LauncherOne на орбиту. В ходе запуска было выведено девять спутников CubeSat. LauncherOne завершила свою первую космическую миссию, доставив в космос спутники.