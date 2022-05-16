Установить российский аналог Google Play на смартфон стало невозможно

Первый день работы магазина приложений NashStore омрачился не только DDoS-атакой. У пользователей появились проблемы при установке сервиса.

Представленная на сайте NashStore ссылка перенаправляет на APK–файл приложения в облачном хранилище Mail.ru. После скачивания файл открыть невозможно.

Общий доступ к NashStore открыли 16 мая. Российский аналог Google Play сразу же подвергся кибератаке.

Сам проект анонсировали после того, как некоторые приложения в Аpp Store и Google Play стали недоступны. Разработчики получили доступ к NashStore 9 мая, а предварительную регистрацию прошли свыше 250 тысяч будущих пользователей.