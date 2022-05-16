Российский аналог Google Play появился в общем доступе и сразу подвергся атаке

АНО «Цифровые платформы» 16 мая открыла общий доступ к магазину приложений NashStore — российскому аналогу Google Play. В первый же день он подвергся DDoS-атаке, сказано в Telegram-канале организации.

Проект анонсировали после того, как на фоне санкций некоторые приложения стали недоступны в Аpp Store и Google Play. Для разработчиков NashStore открылся 9 мая. Тогда на сайте проекта предварительную регистрацию прошли более 250 тысяч будущих пользователей. Были заявлены приложения из всех регионов России, больше всего из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Свердловской и Новосибирской областей.

В общий доступ каталог был выложен в полдень 16 мая. Сейчас в нем представлено более тысячи приложений банков, магазинов, онлайн-кинотеатров и других сервисов для устройств на Android. Также «Цифровые платформы» запустили регистрацию в альтернативном магазине приложений для иностранных разработчиков из Азии, Европы и США.