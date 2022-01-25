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    25 января 2022, 20:17

    Услуги по биометрии к 2030 году будут получать половина россиян

    Вице-премьер Чернышенко: к 2030 году услуги по биометрии будут доступны 75 млн россиян

    Александра Ломейко

    В России к 2030 году около половины жителей страны смогут получать какие-либо услуги по биометрии. Сдача таких данных останется добровольной.

    Использовать биометрию для идентификации личности при получении государственных или коммерческих услуг будут 75 миллионов россиян — 51% от населения РФ. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, которого процитировало РИА «Новости».

    «Мы уже неоднократно говорили, и еще раз повторю, что сдача биометрии будет производиться по желанию гражданина», — отметил вице-премьер на совещании о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года.

    «Цифровой профиль гражданина», добавил Чернышенко, позволит получить доступ более чем к 150 видам сведений. Их будут передавать через портал госуслуг.

    Сейчас в стране готовятся к сбору биометрических данных россиян в единую систему МФЦ. Эксперты спрогнозировали рост популярности Единой биометрической системы при ее интеграции с госуслугами.