Биометрию россиян планируют начать собирать в МФЦ

К сбору биометрических данных граждан в единую систему в МФЦ готовятся в России. Вариант, что эту услугу будут предоставлять в центрах «Мои документы», допустили в 13 регионах страны. Среди них Тульская область, Еврейская АО и Алтайский край, сообщили «Известия».

В министерстве экономического развития изданию рассказали, что власти регионов имеют право организовать работу с биометрией на своей территории. При этом в Минцифры сообщили, что сейчас идет проработка технологических и финансовых вопросов данного процесса.

Как ожидают эксперты, интеграция Единой биометрической системы (ЕБС) с госуслугами повысит популярность системы. Однако для ее массового наполнения требуется расширить сценарий применения слепков лиц и голосов.

Единая биометрическая система работает в РФ с 2018 года. Сейчас сбор данных происходит через банки — зарегистрироваться в ЕБС можно более чем в 13 тысячах отделений. Использовать слепки лица и голоса можно при открытии счета и получении финансовых услуг без визита в офис и без встречи с курьером.