Технологии 14 ноября 2022, 06:04 Уникальный космический «уборщик» разработали российские ученые Acta Astronautica: ученые ОмГТУ спроектировали буксир нового типа для космического мусора Pxhere

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Ученые Омского государственного технического университета (ОмГТУ) спроектировали буксир нового типа для космического мусора. Статья об этом опубликована в журнале Acta Astronautica.

Высокая скорость работы, а также низкие энергозатраты отличают российскую разработку от зарубежных аналогов. Кроме того буксир нового типа можно полностью реализовать на уже имеющихся технологиях.

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Схемы транспортировки объемного космического мусора (ОКМ) сейчас активно развиваются, отметили специалисты. Ученые из ОмГТУ создали новую технологию — толкающую буксировку на тросе, — объединив два типа движения буксиров.

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Благодаря новой технологии переносить мусор на орбиту утилизации можно вдвое быстрее, чем это могут перспективные аналоги на Западе, отметили специалисты.

«Прямых аналогов нашему подходу на сегодня в мире нет. Придуманная связка движений разных типов никогда не применялась ранее», — отметил профессор кафедры «Авиа- и ракетостроение» ОмГТУ Валерий Трушляков.

Разработка защищена российским патентом, сейчас ученые занимаются ее реализацией в рамках программ международного сотрудничества с университетами Индии и Китая.

Российские ученые разработали новый метод получения электроэнергии из водорода. За счет новой технологии, как отметили специалисты, можно генерировать электричество из водорода даже там, где не присутствует воздух. Например, под водой, в шахтах, и в космосе.