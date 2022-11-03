Ученые из России открыли метод получения электроэнергии из водорода | 360°

Наука 03 ноября 2022, 19:19 Ученые из России открыли метод получения электроэнергии из водорода Ученые РАН: можно генерировать электричество из водорода даже там, где нет воздуха

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Ученые из Института физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина РАН и Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН разработали новый метод получения электроэнергии из водорода. Об этом написал RT со ссылкой на журнал Molecules.

Химики решили использовать кислородсодержащие соединения хлора вместо кислорода, который обычно водородные установки берут из воздуха.

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По словам разработчиков, за счет новой технологии можно генерировать электричество из водорода даже там, где не присутствует воздух, то есть в космосе, под водой и в шахтах.

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Данная технология расширяет возможности применения экологически чистого водородного топлива, сообщили ученые.