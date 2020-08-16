«Умные» телевизоры признали средством для слежки за пользователями

Новейшие телевизоры могут «следить» за пользователями, записывая все происходящее на аудио или видео. Затем этими данными пользуются спецслужбы.

«По информации американских правозащитников, спецслужбы определенных стран используют программные закладки для слежки за людьми по всему миру через умные телевизоры», — рассказал генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. Его слова приводит РИА «Новости».

Изначально функции по записи видео и аудио добавили с телевизоры smart TV для того, чтобы они воспринимали голосовые команды или жесты. Например, таким образом можно переключить канал, увеличить или уменьшить громкость, вообще выключить телевизор и так далее. Однако такие голосовые команды, а также видео с жестами отправляют на сервер компании-производителя. Этим и могут воспользоваться представители спецслужб.

Ранее стало известно, что компания Xiaomi представила первый целиком прозрачный телевизор. Он будет стоит порядка полумиллиона рублей. Впервые прозрачный телевизор запустят в серийное производство. В нерабочем состоянии он выглядит как простой стеклянный прямоугольник. Зато при включении создаст иллюзию, будто изображение повисло в воздухе.