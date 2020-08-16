«Умные» телевизоры признали средством для слежки за пользователями
«По информации американских правозащитников, спецслужбы определенных стран используют программные закладки для слежки за людьми по всему миру через умные телевизоры», — рассказал генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. Его слова приводит РИА «Новости».
Изначально функции по записи видео и аудио добавили с телевизоры smart TV для того, чтобы они воспринимали голосовые команды или жесты. Например, таким образом можно переключить канал, увеличить или уменьшить громкость, вообще выключить телевизор и так далее. Однако такие голосовые команды, а также видео с жестами отправляют на сервер компании-производителя. Этим и могут воспользоваться представители спецслужб.
Ранее стало известно, что компания Xiaomi представила первый целиком прозрачный телевизор. Он будет стоит порядка полумиллиона рублей. Впервые прозрачный телевизор запустят в серийное производство. В нерабочем состоянии он выглядит как простой стеклянный прямоугольник. Зато при включении создаст иллюзию, будто изображение повисло в воздухе.