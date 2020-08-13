Будущее наступило. Xiaomi представила серийный прозрачный телевизор

Китайская компания Xiaomi анонсировала Mi TV Lux Transparent Edition — свой новый телевизор. Он будет полностью прозрачным и обойдется около полумиллиона рублей.

Об интересной новинке Xiaomi сообщила в своем Facebook. По данным Hypebeast, этот прозрачный телевизор будет первым, который запустят в массовое производство.

Отмечается, что новый телевизор будет иметь ультратонкий 55 дюймовый дисплей с шириной 5,7 мм. Включенный телевизор будет создавать иллюзию, как будто изображение повисло в воздухе. В неработающем состоянии он будет выглядеть как простой стеклянный прямоугольник.

Частота прозрачной OLED-панели телевизора будет составлять 120 Гц, а глубина цвета — 10 бит.

Кроме того TV Lux Transparent Edition будет иметь специальный чип, позволяющий тему самостоятельно улучшать качество ярких изображений. Интеллектуальный процессор Xiaomi AI Master Smart Engine и чип MediaTek 9650 позволят телевизору улучшать графическое разрешение для ярких изображений.

Создатели не забыли и о звуковой составляющей. Новинка получила технологию с поддержкой Dolby Atmos, которая будет выбирать аудиорежим наиболее подходящий под контент.

Mi TV LUX Transparent Edition будет работать на настраиваемом интерфейсе MIUI. Он предназначен для управления визуальными функциями, встроенными в телевизор.

Примерная стоимость такого телевизора будет начинаться от 50 тысяч юаней (525 тысяч рублей). Официальный релиз Mi TV LUX Transparent Edition состоится 16 августа.