Следить за школьниками в Екатеринбурге будут умные камеры

В двух школах Екатеринбурга установят систему умного видеонаблюдения. Инновационная разработка содержит сценарии для предупреждения экстренных ситуаций.

Замначальника департамента образования города Михаил Ладейщиков рассказал Ura.Ru, что в программу внесут характерные для чрезвычайных ситуаций звуки. А камеры научат распознавать резкие движения и несущие угрозу жесты.

«В ней прописывается сценарий происходящего: резких движений или драк, определение предметов в руках, например, оружия <…> В аудиосистему также будут загружены определенные звуки, например, битого стекла, передергивание затвора», — пояснил Ладейщиков.

Сигнал группе быстрого реагирования передадут немедленно при наступлении любого из вписанных в систему событий.

В департаменте образования заметили, что улучшение безопасности в школах является сегодня ключевой задачей. Учебные заведения уже оснастили тревожными кнопками, видеонаблюдением и охраной. Подключение к аналитике происходящего компьютера и нейросетей, по мнению Ладейщикова, будет только на пользу и обеспечит снижение уровня опасности.

Систему видеонаблюдения, способную распознавать слова и действия, представили на проходящем в Екатеринбурге форуме 100+ Techno Build. Ее планируют внедрить в ближайшее время в две городских школы.