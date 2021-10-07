Неизвестный из Владикавказа написал письмо в ФСБ о подготовке к стрельбе в школе

Неизвестный из Владикавказа написал сообщение на официальную почту ФСБ — письмо было о том, что он собирается открыть стрельбу в школе. Составитель письма представился неким Георгием П., написал сайт kр.ru.

В письме неизвестный заявил, что собирается устроить бойню, как в Казани и Перми, постаравшись убить как можно больше людей. Он написал, что ненавидит людей и мир, и подчеркнул, что вся Осетия будет в трауре.

Скриншоты письма уже разошлись по телефонам родителей, а те решили не отправлять своих детей в школы, несмотря на то, что официального объявления о прекращении занятий не было.

Мама одного из учащихся школы № 30 рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что в школе учатся двое по имени Георгий П., одного из них уже вызывали в школу с родителями — они были в шоке и отрицали причастность их сына к написанному. Позже выяснилось, что разыскиваемый в этой школе не учится.

Сейчас полиция начала проводить проверку, но уже многие склоняются к мнению, что данное ужасающее послание — это чья-то попытка отомстить настоящему Георгию П. Несмотря на эти предположения, в МВД по Северной Осетии рассказали, что приняли меры для усиленной охраны учебных заведений.