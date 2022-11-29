Мир 29 ноября 2022, 16:10 Илон Маск повысил тарифы на интернет Starlink для украинцев Глава Starlink Илон Маск повысил тарифы на интернет для украинцев до 75 долларов в месяц Unsplash

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Жителей Украины оповестили о повышении тарифов на интернет компании Starlink, сообщил сайт телеканала «Звезда». Пользователи уже возмутились из-за новых расходов.

Украинцы получили от компании американского миллиардера Илона Маска предупреждение.

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«Месячная стоимость сервиса Starlink повысится с 60 до 75 долларов (около 4,5 тысячи рублей). Новая цена будет применяться для вашей подписки с 29 декабря 2022 года», — следует из текста писем.

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Компания повысила стоимость не только самого интернета, но и оборудования. Теперь антенну и терминал можно будет купить за 700 долларов — раньше они стоили 500 (около 30 тысяч рублей). Пользователям на Украине предложили отказаться от услуги в любой удобный момент.

Интернетом от американского предпринимателя пользуются военнослужащие ВСУ. В конце октября в работе Starlink на Украине случился сбой. Выяснилось, что из строя вышли 1300 терминалов, арендованных украинскими властями для налаживания связи. Минобороны Украины просило Великобританию оплатить работу спутников — задолженность оценили в 3,25 миллиона долларов.