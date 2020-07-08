Уязвимость в PlayStation 4 дала возможность запускать пиратские версии игр

Эксперт Энди Нгуен нашел в приставке PlayStation 4 уязвимость. Она давала возможность устанавливать на ней пиратские игры и красть данные пользователей.

Как сообщило издание Notebookcheck, Нгуен обнаружил эксплойт, который находился в прошивке 7.02 и ее более старых версиях. Взломать систему можно было и из-за другой уязвимости — WebKit.

Эксплойты использовали для установки на приставке пиратских игр и для ее удаленного взлома. Пользователей компрометировали через украденные у них личные данные.

Обладателям PlayStation 4 посоветовали отказаться от взломанного ПО. Нгуен добавил, что вышел на эксплойт в марте. Компания Sony уже поблагодарила его и заплатила премию в размере десяти тысяч долларов.

PlayStation 4 — игровая приставка восьмого поколения японской корпорации Sony. Новая версия PlayStation должна появиться в продаже до конца 2020 года. Презентация PlayStation 5 прошла 11 июня. Журналист и блогер Денис Поповкин рассказал «360», что его смутило в новинке.