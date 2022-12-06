Технологии 06 декабря 2022, 06:25 Ухудшение отношений США и Китая скажется на производстве iPad CNBC: Apple может релоцировать производство iPad из Китая в Индию РИА «Новости»

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Американская корпорация Apple планирует перенести часть мощностей по сборке iPad в Индию. Эту тему обсудили в эфире телеканала CNBC.

Журналисты выяснили, что руководство Apple рассматривает релокацию части производства планшетных компьютеров из Китая по двум причинам. Во-первых, из-за ковидных ограничений, во-вторых, из-за ухудшения отношений между США и Китаем. Конкретные сроки и места пока не назвали, так как переговоры с индийскими властями продолжаются.

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Apple избежит рисков, которые есть сейчас при работе в КНР, однако столкнется с новой проблемой — нехваткой квалифицированных работников. В Индии, по сравнению с Китаем, мало специалистов с опытом сборки технически сложных устройств. Корпорации придется набирать новый штат и фактически обучать его с нуля.

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Осенью Apple пострадала из-за корпоративного скандала. Вице-президента Тони Блевинса, который руководил процессом закупок и другой работой с поставщиками, уволили из-за неудачной шутки в TikTok о женщинах.