Топ-менеджер Apple остался без работы из-за неудачной шутки в TikTok | 360°

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Топ-менеджер Apple остался без работы из-за неудачной шутки в TikTok

Вице-президента Apple Блевинса уволили из-за неудачной шутки в TikTok

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Вице-президента Apple Тони Блевинса уволили из компании из-за снятого с его участием ролика в TikTok. Топ-менеджер лишился работы после неудачной шутки о «большегрудых красотках».

Блевинс работал в Apple с 2000, написало агентство Bloomberg. Специалист руководил всеми закупками и переговорами с поставщиками.

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В начале сентября в TikTok появилось видео с его участием. К Блевинсу подошел блогер, который в своих роликах просит людей на дорогих авто рассказал о своей работе. В тот момент топ-менеджер Apple парковал Mercedes-Benz SLR McLaren.

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«У меня люксовые машины, я играю в гольф и ласкаю большегрудых красоток», — ответил Блевинс на вопрос молодого человека, чем он зарабатывает на жизнь.

Видео с владельцем дорогостоящей спортивной машины набрало более 1,3 миллиона просмотров. Его увидели работники Apple, обратившиеся в отдел кадров. В итоге в компании организовали внутреннюю проверку. После завершения всех разбирательств вице-президента уволили. Как уточнили журналисты, слова Блевинса были цитатой из фильма «Артур».

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