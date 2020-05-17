Ученые назвали даты пиков заражения COVID-19 в регионах России

Первую прогнозную модель представила компания-разработчик ‌аналитических‌ ‌продуктов‌ ‌Megaputer‌ ‌Intelligence‌. Это интерактивные графики по каждому из регионов. Согласно представленным данным, на пик по заболеваемости коронавирусом уже вышли несколько субъектов в Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах.

По реалистичному сценарию в Московской области пик прироста наступил 12 мая, в Москве — 6 мая. По пессимистичному сценарию обоим субъектам еще предстоит пройти пик в ближайшие недели.

Для анализа система учитывает, как распределились случаи заражения между регионами, а также введенные на месте ограничительные меры.

Вторую прогнозную модель создали в проектном офисе по математическому‌ ‌моделированию‌ ‌Уфимского‌ ‌авиационного‌ ‌университета‌ ‌и‌ ‌Башкирского‌ ‌медицинского‌ ‌университета‌.

Как заявила руководитель проектного офиса Ирина Лакман, Россия прошла пик заболеваемости 8—9 мая, когда ежедневно выявляли около 10,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Она пояснила что во всех субъектах из-за введения ограничений рост был плавным. Вспышки происходили в субъектах с большим количеством жителей. В середине мая заболеваемость достигла пика.

«В‌ ‌небольших‌ ‌регионах ‌‌либо‌ ‌по‌ ‌объему‌ ‌населения, ‌‌либо‌ ‌по‌ ‌площади, ‌в‌ ‌которых‌ ‌отсутствуют‌ ‌крупные‌ ‌транспортные‌ ‌узлы, ‌уже‌ ‌к‌ ‌15‌ ‌мая‌ ‌развитие‌ ‌инфекции‌ ‌было‌ ‌взято‌ ‌под‌ ‌контроль», ‌—‌ пояснила она. В крупных регионах выявление новых случаев идет, но их количество не увеличивается. При этом скорость роста выздоровления выше, чем скорость заражения.

На сегодняшний день в России выявили 281 752 случая заражения коронавирусом, вылечились 67 373 человека, умер 2631.