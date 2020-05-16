Участившиеся утечки баз данных связали с работой на удаленке

Директор практики информационной безопасности компании AT Consulting Тимурбулат Султангалиев заявил, что многие сотрудники во время работы на удаленке решили не отказываться от своих привычек по использованию интернета дома и могут игнорировать правила информационной безопасности организации.

Это вполне объясняет рост сообщений о продажах баз данных клиентов различных кредитных организаций. Чаще всего атаки совершаются с помощью методов социальной инженерии, подчеркнул эксперт.

«Хакеры могут убить сразу двух зайцев: получить доступ и к счетам, и к персональным данным клиентов, в том числе юридических лиц», — заявил он.

Председатель совета директоров компании компании «СерчИнформ» Лев Матвеев заявил, что признаки роста утечек действительно есть, но пока окончательную статистику собирать рано, так как режим удаленной работы еще не завершился. При этом он отметил, что обычно утечки происходят именно через простых работников.

«В ситуации удаленной работы контроль неизбежно снижается, хотя бы потому что у работников за плечом не стоит начальник, на них не направлены видеокамеры», — заявил он.

Хакеры не брезгуют никакой информацией. Накануне стало известно, что на продажу в даркнете выставили базу с данными автовладельцев из реестра ГИБДД. В ней можно узнать личную информацию водителя, а также дату регистрации транспортного средства, марку и модель.