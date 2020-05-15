Данные автовладельцев из России появились в даркнете

Информация о российских владельцах авто появилась на одном из форумов в теневом интернете. Там продавцы предлагают приобрести персональные данные автомобилистов из реестра ГИБДД. Об это сообщил основатель издания DeviceLock Ашот Оганесян.

Об этом он написал в своем Telegram-канале «Утечки информации». По его словам, в открытой базе — 83 файла. В ней содержится 129 миллионов лидов. Так, покупатель может узнать место и дату регистрации автомобиля, его марку и модель. По утверждениям продавцов, в полной версии есть и вся личная информация: ФИО, даты рождения, номера паспортов, контактные данные.

Их можно получить за 0,3 биткоина (примерно 2,8 тысячи долларов). За эксклюзивное использование информации просят 1,5 биткоина (около 14 тысяч долларов).

Сотрудник каршеринговой компании подтвердил газете «Ведомости» подлинность содержащихся в базе сведений.

Оганесян отметил, что в даркнете базы данных автомобилистов появляются регулярно. Об этом написал Fоrbеs. Чаще всего утечки происходят в страховых компаниях и ГИБДД. Он добавил, что в появившейся недавно базе есть информация о первичной регистрации автомобилей. Отсчет идет, начиная с 1990-х годов.

Ранее появилась информация, что в Сеть утекли более 30 миллионов логинов и паролей пользователей LiveJournal.