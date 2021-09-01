Twitter защитит пользователей от оскорблений

Twitter 1 сентября начал тестировать функцию «безопасный режим». С ее помощью можно оградить пользователей от оскорбительных комментариев. Пока работу нового режима проверяют на небольшой группе пользователей.

«Безопасный режим — это функция, которая на семь дней [автоматически] вносит в черный список [пользователя] аккаунты за использование потенциально оскорбительных слов (ругательств или разжигающих ненависть комментариев), а также за публикацию многочисленных или непрошеных ответов [на твиты] и упоминаний», — сказано в сообщении, которое было размещено в блоге компании.

Принимая решение о блокировки той или иной учетной записи, механизм соцсети будет учитывать как содержание подозрительных твитов, так и отношения, в которых пользователь с активированным безопасным режимом состоит с их авторами. Поэтому аккаунты, которые пользователь читает или с которыми часто взаимодействует, не попадут в черный список.

В Twitter пояснили, что если система ошибется, то автоматическую блокировку любого пользователя в любой момент можно будет отменить вручную.

Новый режим сейчас тестирует небольшая группа пользователей. При их выборе приоритет был отдан тем, у кого в настройках языка в приложении или на сайте Twitter выбран английский.

В августе соцсеть начала тестирование новой функции, с помощью которой пользователи смогут помечать твиты, содержащие, по их мнению, дезинформацию. В заявлении Twitter говорилось, что пользователи в США, Южной Корее, Австралии теперь могут пометить твит как «это вводит в заблуждение» после нажатия на кнопку «сообщить о твите».