Twitter опять упал

Масштабный сбой в Twitter зафиксировал сайт Downdetector, который отслеживает состояние популярных интернет-ресурсов. Пользователи из разных стран мира жалуются на перебои в работе социальной сети.

Жалобы стали поступать в 20:30 по московскому времени. Больше всего сообщений пришло от пользователей из США и Великобритании. Работу Twitter сочли неудовлетворительной порядка 24,4 тысячи американцев и 8,5 тысячи британцев. Аналогичные жалобы зафиксировали в Канаде, Германии, Италии и Бельгии.

Пользователи указывают на ошибки при загрузке приложения. Сбои также наблюдаются в работе сайта, пропадает соединение с серверами. Это не первый случай, когда Twitter работает с перебоями.

В начале марта Роскомнадзор заблокировал социальную сеть на территории России. Такое решение было принято по требованию Генпрокуратуры РФ за распространение площадкой незаконной информации.

Ранее Twitter заблокировал англоязычный аккаунт министерства иностранных дел России. Мария Захарова считает, что руководство сервиса пилит сук, на котором сидит.