Захарова осудила Twitter за блокировку англоязычного аккаунта МИД

Блокировка англоязычного аккаунта МИД России в Twitter находится «за гранью добра и зла», написала в своем Telegram-канале официальный представитель министерства Мария Захарова. По ее мнению, руководство социальной сети пилит сук, на котором сидит.

Захарова напомнила, что в ночь на 5 августа аккаунт МИД России заблокировали на неделю. Причиной такого решения руководство соцсети назвало публикацию выдержек из брифинга начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова о военно-биологической деятельности США.

«Своими неумными действиями, попирающими принцип свободы слова, Twitter с упорством, достойным лучшего применения, пилит сук, на котором сидит. Эта платформа уже давно стагнирует: доверие к ней находится практически на нуле, пользователи массово уходят», — констатировала Захарова.

Она добавила: неудивительно, что американский миллиардер Илон Маск отказался от приобретения этой социальной сети. По словам Марии Захаровой, бизнесмен отменил сделку, «ознакомившись с истинным положением дел».

Представители Twitter заявили, что Илон Маск своими действиями хотел навредить компании. Руководство социальной сети надеется, что предприниматель все же выйдет на сделку.