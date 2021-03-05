Twitter начал тестировать новую функцию

Компания Twitter начала тестировать новую функцию в своей социальной сети. Исследовательница приложений Джейн Манчун Вонг заметила, что теперь твит можно удалить в течение нескольких секунд после публикации, пока он не появился в ленте.

Пользователи предположили, что это альтернатива долгожданной функции редактирования постов, однако удалять твиты можно и сейчас. По мнению некоторых комментаторов, опубликованные сообщения даже после удаления можно «поднять».

Накануне пресс-служба компании в своем блоге сообщила, что алгоритмы Twitter будут помечать публикации, в которых есть фейковая информация о вакцинах от коронавируса.

По данным Тwittеr, это решение — дополнение к непрерывным усилиям соцсети по блокировке вредоносной информации о пандемии 2019-nCoV. Соцсеть уже удалила более 8,4 тысячи фейковых постов о ковиде и приняла меры в отношении 11,5 миллиона аккаунтов по всему миру.