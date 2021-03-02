Twitter будет маркировать фейки о вакцинах от коронавируса

Алгоритмы социальной сети Twitter будут помечать публикации, в которых есть фейковая информация о вакцинах от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба компании в своем блоге.

«Начиная с сегодняшнего дня, мы начнем присваивать пометки твитам, которые могут содержать вводящую в заблуждение информацию о вакцинах от COVID-19. <…> Мы начнем с англоязычного контента и распространим эту меру по ходу работы на другие языки и культурные контексты», — заявили в пресс-службе.

По данным Twitter, это решение — дополнение к «непрерывным усилиям» соцсети по блокировке вредоносной ложной информации о пандемии коронавируса. Twitter уже удалил уже более 8,4 тысячи фейковых постов о ковиде и принял меры в отношении 11,5 миллионов аккаунтов по всему миру.

В компании пообещали наказывать нарушителей правил строго. Распространителям лживой информации грозит бессрочная блокировка.

Накануне Роскомнадзор обвинил Twitter в нарушении российского закона. В ведомстве отметили, что с 2017 года социальная сеть не удалила 2862 материала с запрещенной в нашей стране информацией.